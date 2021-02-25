Венедиктова о работе генпрокурором — Как на электрическом стуле

https://racurs.ua/n150946-venediktova-o-rabote-genprokurorom-kak-na-elektricheskom-stule.html

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Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора, пожаловалась британскому изданию The Independent на трудности в работе генеральным прокурором в Украине из-за коррупции и олигархов.

Мы живем в государстве, где есть коррупция, мы живем в крепком олигархическом сообществе, поэтому перед нами такие тяжелые вызовы. Я знала, что эта работа будет нелегкой, когда ее получила, в этой стране место генерального прокурора напоминает сидения на электрическом стуле, — цитирует Венедиктову The Independent.

Издание отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается первая в Украине женщина-генпрокурор, крайне разнообразны. Речь идет и о злоупотреблении служебным положением, пагубном влиянии олигархов, политизации и попытках манипулирования судебной системой.

Напомним, Венедиктова также заявила, что правоохранительные органы Украины не намерены реанимировать расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден, поскольку этот вопрос сейчас лежит не в юридической плоскости, а в геополитической.