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Венедиктова о работе генпрокурором — Как на электрическом стуле

Венедиктова о работе генпрокурором — Как на электрическом стуле

25 фев 2021, 16:14
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Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора, пожаловалась британскому изданию The Independent на трудности в работе генеральным прокурором в Украине из-за коррупции и олигархов.

Мы живем в государстве, где есть коррупция, мы живем в крепком олигархическом сообществе, поэтому перед нами такие тяжелые вызовы. Я знала, что эта работа будет нелегкой, когда ее получила, в этой стране место генерального прокурора напоминает сидения на электрическом стуле, — цитирует Венедиктову The Independent.

Издание отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается первая в Украине женщина-генпрокурор, крайне разнообразны. Речь идет и о злоупотреблении служебным положением, пагубном влиянии олигархов, политизации и попытках манипулирования судебной системой.


Напомним, Венедиктова также заявила, что правоохранительные органы Украины не намерены реанимировать расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден, поскольку этот вопрос сейчас лежит не в юридической плоскости, а в геополитической.

Скрін статті The Independent

Источник: Ракурс


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