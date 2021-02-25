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Ракурс
Приветствую, конгрессмены — у Зеленского создают новый орган для местной власти

Приветствую, конгрессмены — у Зеленского создают новый орган для местной власти

25 фев 2021, 16:09
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Конгресс местных властей при президенте Украины создает Владимир Зеленский. В Офисе президента прогнозируют, что это улучшит отношения между центром и общинами.

Зеленский анонсировал создание нового совещательного органа 25 февраля на форуме развития общин и территорий. Зеленский назвал Конгресс местных властей «площадкой диалога и решений».

Председатель ОП Андрей Ермак подробнее рассказал о структуре конгресса, который возглавит президент.

Конгресс будет состоять из двух палат — местных властей и регионов. Они будут избирать президиум и делегировать в него по три представителя. Президиум конгресса будет заседать ежемесячно, а палаты местных властей и регионов будут собираться четыре раза в год. Общее заседание обеих палат планируют созывать раз в год.

Конгресс в ОП планируют как площадку для обсуждения местных проблем на самом высоком уровне.

Спасибо и желаю продуктивных результатов, господа конгрессмены, — так Ермак завершил выступление на мероприятии.

Кроме того, Зеленский сегодня поручил нардепам принять закон о местных референдумах и призвал принять изменения в Конституцию относительно децентрализации. Речь идет об отношениях между центральными и местными органами власти, а именно — об институте префектов и ликвидации местных администраций.

Законодательство о местных референдумах, по мнению Зеленского, должно усилить влияние общества на деятельность местной власти и принятие ключевых решений на местах.


Мы должны выйти на окончательную формулу управления на местном уровне: общины — решают, люди — влияют, и вместе с государством — контролируют, — сообщил президент.

Источник: Ракурс


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