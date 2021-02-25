Вітаю, конгресмени — в Зеленського створюють новий орган для місцевої влади

https://racurs.ua/ua/n150945-vitau-kongresmeny-v-zelenskogo-stvoruut-novyy-organ-dlya-miscevoyi-vlady.html

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Конгрес місцевої влади при президентові України створює Володимир Зеленський. В Офісі президента прогнозують, що це поліпшить відносини між центром і громадами.

Зеленський анонсував створення нового дорадчого органу 25 лютого на форумі розвитку громад і територій. Зеленський назвав Конгрес місцевої влади «майданчиком діалогу і рішень».

Голова ОП Андрій Єрмак детальніше розповів про структуру конгресу, який очолить президент.

Конгрес складатиметься з двох палат — місцевих влад і регіонів. Вони обиратимуть президію і делегуватимуть у неї по три представники. Президія конгресу засідатиме щомісячно, а палати місцевих влад та регіонів збиратимуться чотири рази на рік. Загальне засідання обох палат скликатимуть двічі на рік.

Конгрес в ОП планують як майданчик для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні.

Дякую вам і бажаю продуктивних результатів, панове конгресмени, 1 так Єрмак завершив виступ на заході.

Крім того, Зеленський сьогодні доручив нардепам ухвалити закон про місцеві референдуми і закликав ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації. Йдеться про відносин між центральними та місцевими органами влади, а саме — про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій.

Законодавство про місцеві референдуми, на думку Зеленського, має посилити вплив громади на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень на місцях.