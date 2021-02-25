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Вітаю, конгресмени — в Зеленського створюють новий орган для місцевої влади
Вітаю, конгресмени — в Зеленського створюють новий орган для місцевої владиhttps://racurs.ua/ua/n150945-vitau-kongresmeny-v-zelenskogo-stvoruut-novyy-organ-dlya-miscevoyi-vlady.htmlРакурс
Конгрес місцевої влади при президентові України створює Володимир Зеленський. В Офісі президента прогнозують, що це поліпшить відносини між центром і громадами.
Зеленський анонсував створення нового дорадчого органу 25 лютого на форумі розвитку громад і територій. Зеленський назвав Конгрес місцевої влади «майданчиком діалогу і рішень».
Голова ОП Андрій Єрмак детальніше розповів про структуру конгресу, який очолить президент.
Конгрес складатиметься з двох палат — місцевих влад і регіонів. Вони обиратимуть президію і делегуватимуть у неї по три представники. Президія конгресу засідатиме щомісячно, а палати місцевих влад та регіонів збиратимуться чотири рази на рік. Загальне засідання обох палат скликатимуть двічі на рік.
Конгрес в ОП планують як майданчик для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні.
Дякую вам і бажаю продуктивних результатів, панове конгресмени, 1 так Єрмак завершив виступ на заході.
Крім того, Зеленський сьогодні доручив нардепам ухвалити закон про місцеві референдуми і закликав ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації. Йдеться про відносин між центральними та місцевими органами влади, а саме — про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій.
Законодавство про місцеві референдуми, на думку Зеленського, має посилити вплив громади на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень на місцях.
Ми маємо вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади — вирішують, люди — впливають, і разом з державою — контролюють, — повідомив президент.
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