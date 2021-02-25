Стерненко. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n150944-psevdopatrioty-scho-niveluut-cinnosti-maydanu-ofis-zelenskogo-poyasnyv-yak-spryymaty-mityngy.html

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Сергій Стерненко, одеський активіст, якого було засуджено до сімох років ув’язнення, знайшов підтримку у значної кількості українців, яка підтримує його на мітингах. У зв’язку з цим одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи Стерненка та мітингів на його підтримку.

У листі для ЗМІ Офіс Зеленського заявляє, що мітинги підтримуються партією Петра Порошенка «Європейська солідарність», а їхнім завданням є розгойдування ситуації в країні. Про це повідомляють «Букви».

Офіс Зеленського заявляє, що мітинги на підтримку Сергія Стерненка нівелюють цінності Майдану та підтримують наративи Росії, а самі мітингарі є «псевдопатріотами».

Вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію «ЄС». Це співтовариство з кількох тисяч осіб намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії, — йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці.