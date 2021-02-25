Стерненко. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n150944-psevdopatrioty-niveliruuschie-cennosti-maydana-v-op-obyasnili-kak-vosprinimat-mitingi.html

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Сергей Стерненко, одесский активист, который был приговорен к семи годам тюрьмы, нашел поддержку у значительного числа украинцев, поддерживающих его на митингах. В связи с этим одесские СМИ получили от Офиса президента рассылку текста по делу Стерненко и митингов в его поддержку.

В письме для СМИ Офис Зеленского заявляет, что митинги поддерживаются партией Петра Порошенко «Европейская солидарность», а их задачей является раскачивание ситуации в стране. Об этом сообщают «Буквы».

Офис Зеленского заявляет, что митинги в поддержку Сергея Стерненко нивелируют ценности Майдана и поддерживают нарративы России, а сами митингующие являются «псевдопатриотами».

Вчерашний митинг у здания Офиса президента поддержали все блоггеры Петра Порошенко, а к самому протесту присоединилась молодежь, которая поддерживает партию «ЕС». Это сообщество из нескольких тысяч человек пыталось раскачать и так нестабильные государственные институты, создавая картинку абсурда и нивелируя ценности Майдана. Они фактически сознательно или нет, но поддерживали нарративы России, — говорится в письме.

Напомним, ранее мы сообщали, что Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца.