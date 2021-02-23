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Ракурс
Стерненко с боями увезли в СИЗО Одессы

Стерненко с боями увезли в СИЗО Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2021, 12:12
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Сергея Стерненко, активиста и бывшего лидера «Правого сектора» Одессы, 23 февраля после объявления приговора суда с боями увезли из здания Приморского райсуда города в СИЗО.

Перед этим сторонники Стерненко пытались заблокировать движение транспорта у выезда с территории суда. Также произошло несколько столкновений с правоохранителями.

Сторонники активиста жгли файера и пытались помешать полицейскому автозаку доставить Стерненко в СИЗО.


Напомним, сегодня Приморский суд Одессы отправил Стерненко за решетку на семь лет и три месяца с конфискацией половины имущества. Его взяли под стражу в зале суда. Речь идет о приговоре по делу о похищении депутата горсовета Одессы Сергея Щербича, следствие по которому велось с 2015 года. По версии обвинения, Стерненко вместе с двумя другими людьми похитил Щербича, а затем удерживал в подвале, чтобы завладеть деньгами в размере 300 грн. Стерненко и его защита заявляла, что дело было политическим, а также сфабрикованным. Адвокаты Стерненка намерены подавать апелляцию.

Накануне оглашения приговора суда Стерненко на собственной Телеграм-странице отметил, что из-за давления со стороны заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, генпрокурора Ирины Венедиктовой и мэра Одессы Геннадия Труханова, известного пророссийскими взглядами, его могут «закрыть на восемь лет». Также активист призвал всех неравнодушных приехать в Одессу.

Источник: Ракурс


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