Приговор Стерненко объявил суд в Одессе

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Приговор Сергею Стерненко объявил 23 февраля суд в Одессе — активиста приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко заявил, что судья признал все изъятые вещи во время обыска допустимыми доказательствами, несмотря на то, что обыск проводился без адвоката. Кроме этого, суд учел судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке. В то же время суд отказался признавать доказательством заключение специалиста о стартовом пистолете.

Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям, — резюмировал Стерненко.

Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным по делу о похищении. Речь идет об инциденте 2015 года, когда Стерненко, на тот момент — лидера одесской ячейки «Правый сектор» обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Активист также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесении ранений Андрею Исайкулу — Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.

Накануне оглашения приговора суда Стерненко на собственной Телеграм-странице отметил, что из-за давления со стороны заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, генпрокурора Ирины Венедиктовой и мэра Одессы Геннадия Труханова, известного пророссийскими взглядами, его могут «закрыть на восемь лет». Также активист призвал всех неравнодушных приехать в Одессу.

Должны были оправдать, но из-за давления со стороны Татарова, Венедиктовой и Труханова пока неизвестно, что будет… Могут закрыть на восемь лет. Если вы еще не решили, стоит ли ехать, не сомневайтесь и погнали, — написал Стерненко 22 февраля.

Напомним, Сергей Стерненко — активист, ранее возглавлявший одесский «Правый сектор». Он участвовал в протестах против застройки Летнего театра Одессы, после которых его задерживали. В 2018 году на Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова.

Второй участник нападения Андрей Исайкул впоследствии бежал из Украины. Активист утверждает, что действовал в пределах самообороны. В заказе нападений он обвиняет Труханова. Кроме этого, Стерненко заявлял о давлении на следствие со стороны главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и Венедиктовой.

В марте 2020 года Офис генпрокурора сообщил, что Венедиктова и Аваков обсуждали «убийство Кузнецова», хотя это дело подследственно СБУ. В апреле прошлого года Венедиктова публично заявила, что подозрение по делу Стерненко «будет в любом случае». Накануне ее заявлений подозрение Стерненко анонсировал пророссийский политик из окружения экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В «убийстве» Стерненка обвиняют и скандальные пророссийские депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива и Вадим Рабинович, а от «Слуги народа» — Максим Бужанский и Александр Дубинский.

11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.