Вирок Стерненку оголосив суд в Одесі

https://racurs.ua/ua/n150798-vyrok-sternenku-ogolosyv-sud-v-odesi.html

Ракурс

Вирок Сергію Стерненку оголосив 23 лютого суд в Одесі — активіста засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко заявив, що суддя визнав всі вилучені речі під час обшуку допустимими доказами, попри те, що обшук проводився без адвоката. Окрім цього, суд врахував судово-медичні експертизи, складені російською мовою. Водночас суд відмовився визнавати доказом висновок спеціаліста щодо стартового пістолета.

Суддю таки дотисла Венедіктова, Татаров та Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями, — резюмував Стерненко.

Приморський суд Одеси визнав Стерненка винним у справі про викрадення. Йдеться про інцидент 2015 року, коли Стерненка, на той момент — лідера одеського осередку «Правий сектор» звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Активіст також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу — Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.

Напередодні оголошення вироку суду Стерненко на власній Телеграм-сторінці зазначив, що через тиск з боку заступника голови Офісу президента Олега Татарова, генпрокурора Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, відомого проросійськими поглядами, його можуть «закрити на вісім років». Також активіст закликав усіх небайдужих приїхати до Одеси.

Мали виправдати, але через тиск з боку Татарова, Венедіктової та Труханова поки невідомо що буде… Можуть закрити на 8 років. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали, — написав Стерненко 22 лютого.

Нагадаємо, Сергій Стерненко — активіст, який раніше очолював одеський осередок «Правого сектору». Він брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували. У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова.

Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує Труханова. Окрім цього, Стерненко заявляв про тиск на слідство з боку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та Венедіктової.

У березні Офіс генпрокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні 2020 року Венедіктова публічно заявила, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі». Напередодні її заяв оголошення підозри Стерненку анонсував проросійський політик з оточення екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У «вбивстві» Стерненка звинувачують й скандальні проросійські депутати від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» — Максим Бужанський та Олександр Дубінський.

11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.