УЗ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n150803-iedynyy-kvytok-ta-novyy-ruhomyy-sklad-v-ukrzaliznyci-rozkryly-detali-proektu-city-express.html

Ракурс

«Укрзалізниця», український залізничний перевізник, анонсував проект реформи приміського сполучення на базі трьох найбільших міст України, а також представив план розвитку залізничної інфраструктури.

«Укрзалізниця» інвестуватиме 4,4 млрд грн в інфраструктуру та 10,3 млрд грн в оновлення рухомого складу, зношеність якого на сьогодні досягає 90%. Ці гроші підуть на модернізацію локомотивів, вагонів та електричок. Про це заявив очільник компанії Володимир Жмак під час форуму «Україна-30.Інфраструктура».

За його словами, найближчим часом «Укрзалізниця» планує закупити 85 нових пасажирських вагонів, а також відремонтувати та електрифікувати 200 км колії на ділянках, які досі залишаються без електрифікації. Також у цьому році будуть модернізовані близько 10 електричок.

Приміський транспорт був поза фокусом уваги усі ці роки, та порівнюючи з іншими активами «Укрзалізниці» є найбільш зношеним. Наразі 95% зношеності парку «Укрзалізниці» — електрички, що були вироблені ще у 1970-х роках минулого століття, — заявив Жмак.

Повідомляється, що модернізація приміського транспорту розпочнеться у Києві, Дніпрі та Харкові. Для підвищення попиту на електрички «Укрзалізниця» пропонує запровадити човникові електрички на маршрутах для того, щоб інтегрувати чинну систему з приміським сполученням, що дозволить знизити навантаження на автодорогах.

У рамках проекту буде використовуватися єдиний квиток, який працюватиме на різних типах транспорту, а пільги надаватимуться у діджитал-форматі, без необхідності демонструвати посвідчення, зауважив очільник «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський анонсував створення сучасної приміської залізниці у рамках проекту City Express. На думку президента, ця ініціатива допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах.