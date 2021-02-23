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«Укрзализныця», украинский железнодорожный перевозчик, анонсировал проект реформы пригородного сообщения на базе трех крупнейших городов Украины, а также представил план развития железнодорожной инфраструктуры.

«Укрзализныця» будет инвестировать 4,4 млрд грн в инфраструктуру и 10,3 млрд грн в обновление подвижного состава, изношенность которого достигает 90%. Эти деньги пойдут на модернизацию локомотивов, вагонов и электричек. Об этом заявил глава компании Владимир Жмак во время форума «Украина-30. Инфраструктура».

По его словам, в ближайшее время «Укрзализныця» планирует закупить 85 новых пассажирских вагонов, а также отремонтировать и электрифицировать 200 км пути на участках, которые до сих пор остаются без электрификации. Также в этом году будут модернизированы около 10 электричек.

Пригородный транспорт был вне фокуса внимания все эти годы, и по сравнению с другими активами «Укрзализныци» является наиболее изношенным. Сейчас 95% изношенности парка «Укрзализныци» — электрички, которые были произведены еще в 1970-х годах прошлого века, — заявил Жмак.

Сообщается, что модернизация пригородного транспорта начнется в Киеве, Днепре и Харькове. Для повышения спроса на электрички «Укрзализныця» предлагает ввести челночные электрички на маршрутах для того, чтобы интегрировать существующую систему с пригородным сообщением, что позволит снизить нагрузку на автодорогах.

В рамках проекта будет использоваться единый билет, который будет работать на разных типах транспорта, а льготы будут предоставляться в диджитал-формате, без необходимости демонстрировать удостоверение, отметил глава «Укрзализныци».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский анонсировал создание современной пригородной железной дороги в рамках проекта City Express. По мнению президента, эта инициатива поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.