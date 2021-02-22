Современные электрички пообещал Зеленский — в каких городах заработают

Электричка. Фото: UA News

https://racurs.ua/n150735-sovremennye-elektrichki-poobeschal-zelenskiy-v-kakih-gorodah-zarabotaut.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал создание современной пригородной железной дороги в рамках проекта City Express.

По мнению президента, эта инициатива поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Об этом Зеленский заявил во время форума «Украина-30. Инфраструктура» сегодня, 22 февраля.

City Express — это новый, качественный, современный уровень пригородного сообщения. Который в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр, — рассказал президент.

По его словам, в Киеве проект уже находится на стадии переговоров с потенциальным инвестором, а в Харькове и Днепре проект находится только в стадии разработки.

Как известно, в 2019 году «Укрзализныця» предлагала забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express. Планировалось провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное загородное железнодорожное сообщение Киевского региона со столицей. Городская электричка должна была стать его частью.

Общая длина этого проекта должна была составить 343 км, он включал 46 железнодорожных станций Киевского региона на Броварском, Белоцерковском, Трипольском и Бориспольском направлениях. «Укрзализныця» планировала ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров, или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта тогда оценивали в «несколько миллиардов гривен».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отчитывался о результатах проекта «Большая стройка», а также назвал цели на 2021 года, в частности в авиационной отрасли.