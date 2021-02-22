Астероид размером со стадион летит к Земле. Фото: krokus.tv

https://racurs.ua/n150734-asteroid-razmerom-so-stadion-letit-k-zemle.html

Ракурс

Немалый астероид приблизится к планете Земля в понедельник, 22 февраля.

Размер космического объекта составляет 213 м, что соответствует размеру спортивного стадиона. Он приблизится к планете на расстояние более 4 млн км. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Также сегодня мимо Земли пролетят два астероида размерами как самолеты. На расстоянии 5,6 млн км пролетит астероид 2020 BV9 размером 23 м. Еще один астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м, приблизит к планете на расстояние в 6,9 млн км.

В конце декабря NASA сообщало, что к Земле приближаются три астероида. Ближе всех к планете должен был приблизиться самый маленький из них — 2020 YM1, чей размер не превышал 3,1−7 м. По расчетам ученых, расстояние от его центра до центра Земли должно было составить более 629 тыс. км.

Напомним, в феврале мимо Земли на большой скорости пролетел астероид 2021 CO. Длина небесного тела составляет 32 м, что примерно соответствует размерам бразильской статуи Христа.