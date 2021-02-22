Астероїд розміром зі стадіон летить до Землі. Фото: krokus.tv

https://racurs.ua/ua/n150734-asteroyid-rozmirom-zi-stadion-letyt-do-zemli.html

Ракурс

Чималий астероїд наблизиться до планети Земля у понеділок, 22 лютого.

Розмір космічного об'єкта становить 213 м, що відповідає розміру спортивного стадіону. Він наблизиться до планети на відстань понад 4 млн км. Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA.

Також сьогодні повз Землю пролетять два астероїди розмірами як літаки. На відстані 5,6 млн км пролетить астероїд 2020 BV9 розміром 23 м. Ще один астероїд 2021 CC5, розмір якого становить 40 м, наблизить до планети на відстань 6,9 млн км.

Наприкінці грудня NASA повідомляло, що до Землі наближаються три астероїди. Ближче всіх до планети повинен був наблизитися найменший з них — 2020 YM1, чий розмір не перевищував 3,1—7 м. За розрахунками вчених, відстань від його центру до центру Землі мала скласти понад 629 тис. км.

Нагадаємо, у лютому повз Землю на великій швидкості пролетів астероїд 2021 CO. Довжина небесного тіла становить 32 м, що приблизно відповідає розмірам бразильської статуї Христа.