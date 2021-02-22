До Байдена звернулися Київ та Варшава — чого вимагають

Байден і Путін. Фото: Сплетнік

https://racurs.ua/ua/n150732-do-baydena-zvernulysya-kyyiv-ta-varshava-chogo-vymagaut.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, отримав від очільника МЗС України та очільника МЗС Польщі звернення із закликом використати усі засоби, аби не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Вони наголошують, що Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов’язану з будівництвом «Північного потоку-2». Відповідну заяву оприлюднили в понеділок, 22 лютого, у виданні Politico.

Повідомляється, що заклики міністрів спрямовані на зупинення небезпечного роз'єднавчого проекту будівництва «Північного потоку-2». Вони додають, що слід відкинути твердження про те, що «Північний потік-2» став «занадто великим, щоб зазнати невдачі».

Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту, — заявили дипломати.

Вони додали, що якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи й, зрештою, безпека і процвітання України. Говорячи про підтримку проекту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору, але це не скасовує того, що будівництво «Північного потоку-2» не можна розглядати крізь призму двосторонніх відносин.

Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо, — резюмували міністри.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перелік можливих об'єктів для санкцій проти російського газогону «Північний потік-2» передав до американського Конгресу Державний департамент. У цьому переліку згадано російське судно-трубопрокладач «Фортуна» та його власника — компанію «КВТ-Рус».

Водночас «Фортуна» і «КВТ-Рус» ще у січні були внесені до санкційного списку Міністерства фінансів США. Така пропозиція Держдепартаменту спричинила гостру критику з боку Республіканської партії, яка назвала санкційний список «абсолютно неадекватним». Завершення будівництва буде «ні чим іншим, як перемогою» для президента РФ Володимира Путіна, наголосили республіканці.