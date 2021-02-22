Зеленський анонсував створення «амбітного» національного авіаперевізника

https://racurs.ua/ua/n150733-zelenskyy-anonsuvav-stvorennya-ambitnogo-derjavnogo-aviapereviznyka.html

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Президент Володимир Зеленський 22 лютого під час свого виступу на форумі у Києві «Україна-30: Інфраструктура» звітував про результати проекту «Велике будівництво», а також назвав цілі на 2021 рік, зокрема у авіаційні галузі.

Наш четвертий напрямок — авіасполучення. Перш за все — це програма розбудови регіональних аеропортів. Зокрема, в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України, — розповів глава держави.

За словами Зеленського, нещодавно нарешті розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту у місто Дніпро.