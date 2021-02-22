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Зеленський анонсував створення «амбітного» національного авіаперевізника
Зеленський анонсував створення «амбітного» національного авіаперевізникаhttps://racurs.ua/ua/n150733-zelenskyy-anonsuvav-stvorennya-ambitnogo-derjavnogo-aviapereviznyka.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 22 лютого під час свого виступу на форумі у Києві «Україна-30: Інфраструктура» звітував про результати проекту «Велике будівництво», а також назвав цілі на 2021 рік, зокрема у авіаційні галузі.
Наш четвертий напрямок — авіасполучення. Перш за все — це програма розбудови регіональних аеропортів. Зокрема, в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України, — розповів глава держави.
За словами Зеленського, нещодавно нарешті розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту у місто Дніпро.
Ми також прагнемо побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті — між Ужгородом і Мукачевом. І загалом наша амбітна, але цілком реальна мета, яку ми хочемо реалізувати якомога швидше, — це наша національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси як всередині країни так і по всьому світу, — резюмував президент.
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