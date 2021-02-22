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Зеленский анонсировал создание «амбициозного» национального авиаперевозчика
Зеленский анонсировал создание «амбициозного» национального авиаперевозчикаhttps://racurs.ua/n150733-zelenskiy-anonsiroval-sozdanie-ambicioznogo-nacionalnogo-aviaperevozchika.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 22 февраля в ходе своего выступления на форуме в Киеве «Украина-30: Инфраструктура» отчитался о результатах проекта «Большая стройка», а также назвал цели на 2021 год, в частности в авиационной отрасли.
Наше четвертое направление — авиасообщение. Прежде всего — это программа развития региональных аэропортов. В частности, в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины, — рассказал глава государства.
По словам Зеленского, недавно наконец-то началась реконструкция международного аэропорта в городе Днепр.
Мы также стремимся построить аэропорт международного значения на Закарпатье — между Ужгородом и Мукачево. И вообще наша амбициозная, но вполне реальная цель, которую мы хотим реализовать как можно быстрее, — это наша национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы как внутри страны так и по всему миру, — резюмировал президент.
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