Зеленский анонсировал создание «амбициозного» национального авиаперевозчика

https://racurs.ua/n150733-zelenskiy-anonsiroval-sozdanie-ambicioznogo-nacionalnogo-aviaperevozchika.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 22 февраля в ходе своего выступления на форуме в Киеве «Украина-30: Инфраструктура» отчитался о результатах проекта «Большая стройка», а также назвал цели на 2021 год, в частности в авиационной отрасли.

Наше четвертое направление — авиасообщение. Прежде всего — это программа развития региональных аэропортов. В частности, в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины, — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, недавно наконец-то началась реконструкция международного аэропорта в городе Днепр.