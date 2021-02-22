Из-за разлива нефти на побережье Израиля массово гибнут животные. Фото: Executive Magazine

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На побережье Израиля, практически по всей береговой линии, которая омывается Средиземным морем, вымыло десятки тонн нефтепродуктов, в результате чего стране грозит худшая экологическая катастрофа за последние годы.

Загрязнение привело к гибели многих морских существ, в том числе кита, тело которого прибило к израильскому берегу, сообщает The Times of Israel.

Глава Управления природы и парков Израиля Шауль Гольдштейн назвал это «худшей экологической катастрофой Израиля за десятилетие».

По словам министра по охране окружающей среды Гила Гамлиэля, в разливе нефти виновным может быть одно из десяти судов, находившихся в этом районе.

В субботу несколько человек, которые добровольно участвовали в очистке побережья, были госпитализированы из-за отравления токсичными испарениями. Для ускорения уборки власти привлекли военных.

Правительство Израиля советует избегать всех средиземноморских пляжей страны из-за масштабного разлива нефтепродуктов.