Степанов везет вакцину AstraZeneca в Украину

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Вакцина от коронавирса компании AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину. Она прибудет в Киев в ближайшие дни.

Об этом 22 февраля на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препараты компании AstraZeneca прибыли по месту назначения и в настоящее время находятся на прямом маршруте в Украину, — заявила Шаталова.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поводу поставок COVID-вакцин для Украины. Министр заявил, что 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в ближайшие дни.

Между тем DW сообщает, что вакцинация в Германии проводится тремя вакцинами — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. По официальным данным, в настоящее время в Германии использовали 85% дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 63% вакцины Moderna, 19% вакцины AstraZeneca.

Граждане Германии при проведении вакцинации больше выбирают разработку немецкой компании BioNTech, а процент желающих сделать прививку оксфордской вакциной AstraZeneca является весьма невысоким. Ключевым фактором недоверия к оксфордской вакцине является вопрос ее эффективности (у AstraZeneca эффективность только 63%).

Из-за недостаточного количества данных Швейцария 3 февраля отложила регистрацию оксфордской вакцины.

В середине февраля ЮАР также сообщила о намерении вернуть около 1 млн доз вакцины AstraZeneca из-за того, что этот препарат может плохо защищать от местной мутации коронавируса, которая уже добралась до Европы.