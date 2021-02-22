Степанов везе вакцину AstraZeneca в Україну — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n150730-stepanov-veze-vakcynu-astrazeneca-v-ukrayinu-moz.html

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Вакцина від коронавіруу компанії AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до Україні. Вона прибуде до Києва найближчими днями.

Про це 22 лютого під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарати компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і наразі знаходяться на прямому маршруті в Україну, — заявила Шаталова.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори по постачаннях COVID-вакцин для українців. Міністр заявив, що 500 тис. доз вакцини повинні прибути в Україну найближчими днями.

Тим часом DW повідомляє, що вакцинація в Німеччині проводиться трьома вакцинами — Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca. За офіційними даними, на цей час у Німеччині використали 85% доз вакцини Pfizer/BioNTech, 63% вакцини Moderna, 19% вакцини AstraZeneca.

Громадяни Німеччини при проведенні вакцинації надають значну перевагу розробці німецької компанії BioNTech, а відсоток бажаючих зробити щеплення оксфордською вакциною AstraZeneca є вельми невисоким. Ключовими факторами недовіри до оксфордської вакцини є питання її дієвості.

Німці, маючи можливість обирати з декількох вакцин, надають перевагу препаратам з ефективністю 95%, ніж вакцині AstraZeneca, ефективність якої лише 63%.

Через недостатню кількість даних Швейцарія 3 лютого відклала реєстрацію оксфордської вакцини.

В середині лютого Північно-Африканська республіка також повідомила про намір повернути близько 1 млн доз вакцини AstraZeneca через те, що цей препарат може погано захищати від місцевої мутації коронавірусу, яка вже дісталася Європи.