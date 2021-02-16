https://racurs.ua/ua/2814-i-hochetsya-i-koletsya-osoblyvosti-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-po-ukrayinsky.html

Ракурс

Вакцини, агов! Втомилися чекати

З початком прищеплювальної кампанії від COVID-19 не лише збільшується кількість імунних людей, а й виникає ризик посилення еволюційного тиску на вірус. Ризик істотно зростає, якщо вакцинація йде повільними темпами, попереджають експерти. У спробах вижити вірус стрімко змінюється. Як підтвердження цих слів — дедалі більша кількість нових штамів SARS-CoV-2. Під кінець 2020 року світ дізнався про британський, південноафриканський і бразильський штами, а в січні 2021-го надійшли новини про каліфорнійського, нового бразильського, нового британського мутантів.

Чим це загрожує? Коронавірус-мутант може піти від імунітету, створюваного вакцинами або раніше перенесеною хворобою, яку спричинив попередній варіант. Наявні вакцини поки що працюють проти новачків, але це справа часу. Щоб уникнути песимістичного сценарію, варто спробувати обігнати коронавірус. Один із рецептів — супероперативна і масова вакцинація. Це усвідомлюють у багатьох країнах. Цивілізований світ вакцинується вже понад два місяці. За кількістю введених доз вакцини на 100 громадян у лідерах Ізраїль, Сейшельські Острови, ОАЕ, Велика Британія, США і Бахрейн. Так, в Ізраїлі однією дозою вакциновано вже близько 40% населення, повну вакцинацію двома дозами отримала третина.

Вакцинація в Україні: очікування та реальність

15 лютого в Україні нарешті мала стартувати вакцинація від COVID-19 (в останній з європейських країн). На жаль, але наразі жодної дози імунобіологічних препаратів до країни не завезено. У Міністерстві охорони здоров’я нарікають на технічні проблеми та бюрократію. Мовляв, Україна все оплатила й оформила документи, але не врегульовано технічних моментів з логістики, а також говорять про зрив вакцинації.

«Україна втрачає довіру виробників вакцин... Йдеться про спробу зриву прищеплювальної кампанії в Україні. А це, в свою чергу, відкриває шлях для однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують», — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 16 лютого. Міністр також запевнив, що російській вакцині в нашій країні робити нічого.

А тим часом Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагає від МОЗ надати інформацію про всі переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу (нагадаю, НАБУ розпочало розслідування з приводу закупівлі антикоронавірусних вакцин; справу відкрито за ч. 2 ст. 364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем»). До цього в ДП «Медичні закупівлі» заявили, що глава МОЗ самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Вакцинувати кожного другого. Хто на черзі?

Поки вакцини на підході, в Україні на повну йде підготовка до прищеплювальної кампанії. Влада ставить досить амбітні цілі — за чотири етапи вакцинації протягом 2021–2022 років планується прищепити всі пріоритетні групи (21 мільйон осіб, це 50% населення країни). Обіцяють, що вакцинація буде безкоштовною і добровільною. Керівництво перебігом вакцинації покладено на оперативний штаб при Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з Дорожньою картою вакцинації, першими прищеплять медиків, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус (як комунальні, так і приватні стаціонари), співробітників екстреної медичної допомоги, жителів і співробітників інтернатів і будинків для людей похилого віку, а також військовослужбовців ООС.

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А якщо я не входжу до груп ризику, чи можна записатися на вакцинацію? За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні відкриється орієнтовно з 1 березня 2021 року. Всіх, хто запишеться, або розподілять у пріоритетні групи (наприклад, старші 60 років), або поставлять у лист очікування. Людей із листа очікування викличуть на вакцинацію, якщо всі пріоритетні групи вакцинують і залишаться нерозподілені вакцини.

Записатися на вакцинацію державним коштом можна буде кількома шляхами:

• через спеціальний веб-сайт (обіцяють запустити незабаром);

• через електронну чергу у вашого сімейного лікаря;

• зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я — 0 800 60 20 19.

Чи будуть прищеплювати дітей? Поки що ні, адже протиковідних вакцин не досліджували на цій віковій категорії. Нещодавно стало відомо, що вакцину від AstraZeneca вперше протестують на дітях. Буквально на днях Оксфордський університет заявив про початок дослідження ефективності препарату у дітей 6–17 років. За даними університету, планується набрати близько 300 добровольців, і цього місяця очікуються перші щеплення.

Які вакцини надійдуть першими в Україну?

Нині у світі проходить вакцинація препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna й AstraZeneca. Частина країн використовують російську вакцину «Спутник V», а також китайські Sinovac і Sinopharm.

В Україні очікуються американо-німецька вакцина Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (Велика Британія, виробляється на заводі Serum Institute, Індія), Novavax (США) і CoronaVac (від Sinovac Biotech, Китай).

Як запевняють українські чиновники, на вакцинацію від COVID-19 уже записалися майже 60 тисяч українських медиків. А якщо бути точним, 58 тисяч. Саме на таку кількість вистачило б препарату від Pfizer. 117 тисяч доз американо-німецької вакцини Pfizer/ВioNTech мали надійти в Україну першими за системою COVAX (безкоштовно). Саме під цю першу поставку було виконано величезну роботу: МОЗ побудував маршрут вакцинації, було знайдено підрядника із спеціальними холодильниками (вакцина вимагає зберігання при наднизьких температурах -60... -80°C), сформовано списки на вакцинацію... Відповідальність за зберігання і транспортування вакцини від Pfizer в Україні поклали на приватну компанію «Фармасофт». Припускають, що інші вакцини зможуть зберігати і поставляти ресурсами держпідприємства «Укрвакцина».

Передбачено, що кожні п’ять днів вакцини від Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади. У регіонах немає можливості забезпечити ультранизькі температури, тож із цього моменту почнеться відлік розморожування препарату. У вакцинаторів буде п’ять днів для проведення щеплень. «Саме такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до + 8°C, — зазначає член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. — Допускається одноразове розморожування, за якого вакцину повинні використати протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його треба вколоти упродовж шести годин. У держави є можливість усе це логістично забезпечити».

Пізніше стало відомо, що поставки вакцини від Pfizer запізнюються і першою надійде AstraZeneca/Oxford (виробництво Serum Institute, Індія), закуплена бюджетним коштом. Цього тижня очікуються 500 тис. доз, усього в лютому — 1 млн (загальна закупівля становить 12 млн доз). Вакцину AstraZeneca називають «вакциною для всього світу», вона дешевша, не викликає особливих труднощів при доставці і зберіганні, як інші конкуренти. AstraZeneca поставила за мету виготовити більш як 200 млн доз на місяць до квітня і загалом 3 млрд доз цього року.

Безумовно, незаперечним плюсом цієї вакцини є її невибагливість щодо температури зберігання (+ 2 + 8°C). Тобто препарат можна розмістити на складі «Укрвакцини» і розвезти до обласних пунктів зберігання. Однак стосовно AstraZeneca є одне «але». Чимало європейських країн не рекомендували цієї вакцини для вакцинації людей старше за 55–65 років (залежно від країни), оскільки ефективність препарату від AstraZeneca у цій віковій групі не було достатньо вивчено. Водночас 10 лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я виступили з рекомендацією використовувати AstraZeneca всім дорослим старше 18 років.

Як діятимуть в Україні? На першому тижні вакцинації, коли в Україну надійде AstraZeneсa, акцент збираються зробити саме на працівниках ковідних стаціонарів. А от жителі і співробітники установ закритого типу, наприклад геріатричних пансіонатів, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, чекатимуть вакцину Pfizer.

100 щеплень на день. Хто і як вакцинуватиме?

На першому етапі вакцинуватимуть від коронавірусу тільки мобільні медичні бригади (складаються з лікаря, двох медсестер, водія і реєстратора, який фіксує вакцинацію і закріплює за вакцинованим другу дозу вакцини). Днями заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні вже сформовано 600 мобільних бригад, які займатимуться вакцинацією. Робити щеплення медиків з опорних лікарень планують за місцем їх роботи. Бригади будуть виїжджати з поіменним списком тих, хто дав згоду на вакцинацію. За формування таких списків відповідають керівництво лікарень, координатори та обладміністрації. Чи будуть примушувати до вакцинації? За словами Віктора Ляшка, «лише переконувати».

Щоб уникнути плутанини, одні мобільні бригади працюватимуть тільки з вакциною Pfizer, інші — лише з препаратом від AstraZeneca. Річ у тім, що процес вакцинації цих двох вакцин різниться. Так, Pfizer надходить у вигляді сухого порошку, який потрібно змішати з фізрозчином і ввести 0,3 мл препарату в плече. AstraZeneсa розводити не потрібно (також вводиться в плече, але дозування 0,5 мл). Передбачається, що кожна бригада зможе робити 100 щеплень на день.

На наступному, другому, етапі на допомогу мобільним бригадам прийдуть стаціонарні пункти щеплення. Це можуть бути як центри первинної допомоги, так і будь-які інші приміщення. За планом МОЗ, таких пунктів по країні має бути щонайменше 4,3 тисячі. А мобільні бригади їздитимуть до тих, у кого немає можливості відвідати амбулаторію.

Головний санлікар Віктор Ляшко запевнив, що Україна може з другого етапу робити по 5 млн щеплень на місяць. А якщо вакцин буде достатньо, то темпи можливо наростити і до 10 млн.

Чи хочуть українці вакцинуватися від коронавірусу

65% українців готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і вважатися безпечною й ефективною. А от третина населення ладна відмовитися від вакцинації (згідно з даними міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд «Демократичні ініціативи» і КМІС). Під час цього дослідження було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. За даними соціологів, загалом по світу про готовність вакцинуватися заявляють 67% респондентів. Однак четверта частина (26%) опитаних, швидше за все, відмовиться від вакцинації. Коливаються з цього приводу 8%.