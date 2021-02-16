https://racurs.ua/2814-i-hochetsya-i-koletsya-osobennosti-vakcinacii-ot-koronavirusa-po-ukrainski.html

Ракурс

Вакцины, ау! Мы заждались

С началом прививочной кампании от COVID-19 не только растет количество иммунных людей, но и возникает риск усиления эволюционного давления на вирус. Риск существенно возрастает, если вакцинация идет медленными темпами, предупреждают эксперты. В попытках выжить вирус стремительно меняется. Как подтверждение этих слов — все большее число новых штаммов SARS-CoV-2. Под конец 2020 года мир узнал о британском, южноафриканском и бразильском штаммах, а в январе 2021-го пришли новости о калифорнийском, новом бразильском, новом британском мутантах.

Чем это чревато? Коронавирус-мутант может уйти от иммунитета, создаваемого вакцинами или ранее перенесенной болезнью, которую вызвал предыдущий вариант. Имеющиеся вакцины пока еще работают против новичков, но это дело времени. Дабы избежать пессимистического сценария, стоит попытаться обогнать коронавирус. Один из рецептов — супероперативная и массовая вакцинация. Это осознают во многих странах. Цивилизованный мир вакцинируется уже более двух месяцев. По количеству введенных доз вакцины на 100 граждан в лидерах Израиль, Сейшельские Острова, ОАЭ, Великобритания, США и Бахрейн. Так, в Израиле одной дозой вакцинировано уже около 40% населения, полную вакцинацию двумя дозами получила треть.

Вакцинация в Украине: ожидания и реальность

15 февраля в Украине наконец-то должна была стартовать вакцинация от COVID-19 (в последней из европейских стран). Увы, но пока ни одна доза иммунобиологических препаратов в страну не завезена. В Министерстве здравоохранения кивают на технические неурядицы и бюрократию. Мол, Украина все оплатила и оформила документы, но не урегулированы технические моменты по логистике, а также говорят о срыве вакцинации.

«Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 февраля. Министр также заверил, что российской вакцине в нашей стране делать нечего.

А тем временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) потребовало от Минздрава предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин против коронавируса (напомню, НАБУ начало расследование по поводу закупки антикоронавирусных вакцин; дело открыли по ч. 2 ст. 364 УКУ «Злоупотребление властью или служебным положением»). До этого в ГП «Медицинские закупки» заявили, что глава Минздрава самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Вакцинировать каждого второго. Кто на очереди?

Пока вакцины на подходе, в Украине полным ходом идет подготовка к прививочной кампании. Власти ставят довольно амбициозные цели — за четыре этапа вакцинации на протяжении 2021–2022 годов планируется привить все приоритетные группы (21 миллион человек, это 50% населения страны). Обещают, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Руководство ходом вакцинации возложено на оперативный штаб при Минздраве.

Согласно Дорожной карте вакцинации, первыми привьют медиков, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом (как коммунальные, так и частные стационары), сотрудников экстренной медицинской помощи, жителей и сотрудников интернатов и домов престарелых, а также военнослужащих ООС.

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А если я не вхожу в группы риска, можно ли записаться на вакцинацию? По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, запись на вакцинацию от коронавируса в Украине откроется ориентировочно с 1 марта 2021 года. Всех записавшихся либо распределят в приоритетные группы (например, старше 60 лет), либо поставят в лист ожидания. Людей из листа ожидания вызовут на вакцинацию, если все приоритетные группы вакцинируют и останутся нераспределенные вакцины.

Записаться на вакцинацию за государственный счет можно будет несколькими путями:

через специальный веб-сайт (обещают запустить в скором времени);

через электронную очередь у вашего семейного врача;

позвонив на горячую линию Минздрава — 0 800 60 20 19.

Будут ли прививать детей? Пока нет, ведь противоковидные вакцины не исследовались на этой возрастной категории. Недавно стало известно, что вакцину от AstraZeneca впервые протестируют на детях. Буквально на днях Оксфордский университет заявил о начале исследования эффективности препарата у детей 6–17 лет. По данным университета, планируется набрать около 300 добровольцев, и в этом месяце ожидаются первые прививки.

Какие вакцины придут первыми в Украину?

Сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Часть стран используют российскую вакцину «Спутник V», а также китайские Sinovac и Sinopharm.

В Украине ожидаются американо-немецкая вакцина Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (Великобритания, производится на заводе Serum Institute, Индия), Novavax (США) и CoronaVac (от Sinovac Biotech, Китай).

По заверениям украинских чиновников, на вакцинацию от COVID-19 уже записались почти 60 тысяч украинских медиков. А если быть точным, 58 тысяч. Именно на такое количество хватило бы препарата от Pfizer. 117 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer/ВioNTech должны были поступить в Украину первыми по системе COVAX (бесплатно). Именно под эту первую поставку была проделана огромная работа: Минздрав построил маршрут вакцинации, был найден подрядчик со специальными холодильниками (вакцина требует хранения при сверхнизких температурах -60... -80°C), сформированы списки на вакцинацию... Ответственность за хранение и транспортировку вакцины от Pfizer в Украине возложили на частную компанию «Фармасофт». Предполагается, что остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия «Укрвакцина».

Предусмотрено, что каждые пять дней вакцины от Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады. В регионах нет возможности обеспечить ультранизкие температуры, так что с этого момента начнется отсчет разморозки препарата. У вакцинаторов будет пять дней для проведения прививок. «Именно такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8°C, — отмечает член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. — Допускается одноразовая разморозка, при которой вакцина должна быть использована на протяжении 120 часов. Перед вакцинацией препарат надо развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить».

Позже стало известно, что поставки вакцины от Pfizer запаздывают и первой придет AstraZeneca/Oxford (производство Serum Institute, Индия), закупленная за бюджетные средства. На этой неделе ожидается 500 тыс. доз, всего в феврале — 1 млн (общая закупка составляет 12 млн доз). Вакцину AstraZeneca называют «вакциной для всего мира», она дешевле, не вызывает особых трудностей при доставке и хранении, как другие конкуренты. AstraZeneca поставила цель произвести более 200 млн доз в месяц к апрелю и в целом 3 млрд доз в этом году.

Безусловно, несомненным плюсом этой вакцины является ее неприхотливость в отношении температуры хранения (+ 2 + 8°C). То есть препарат можно разместить на складе «Укрвакцины» и развезти в областные пункты хранения. Однако по AstraZeneca есть одно «но». Немало европейских стран не рекомендовали эту вакцину для вакцинации людей старше 55–65 лет (в зависимости от страны), поскольку эффективность препарата от AstraZeneca в этой возрастной группе не была достаточно изучена. В то же время 10 февраля эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили с рекомендацией использовать AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет.

Как поступят в Украине? На первой неделе вакцинации, когда в Украину приедет AstraZeneсa, акцент собираются сделать именно на работниках ковидных стационаров. А вот жители и сотрудники учреждений закрытого типа, например гериатрических пансионатов, по словам главного санврача Виктора Ляшко, будут ждать вакцину Pfizer.

100 прививок в день. Кто и как будет вакцинировать?

На первом этапе вакцинировать от коронавируса будут только мобильные медицинские бригады (состоят из врача, двух медсестер, водителя и регистратора, фиксирующего вакцинацию и закрепляющего за вакцинированным вторую дозу вакцины). На днях замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине уже сформированы 600 мобильных бригад, которые будут заниматься вакцинацией. Прививать медиков из опорных больниц планируют по месту их работы. Бригады будут выезжать с поименным списком тех, кто дал согласие на вакцинацию. За формирование таких списков отвечают руководство больниц, координаторы и обладминистрации. Будут ли принуждать к вакцинации? По словам Виктора Ляшко, «лишь переубеждать».

Дабы избежать путаницы, одни мобильные бригады будут работать только с вакциной Pfizer, другие — лишь с препаратом от AstraZeneca. Дело в том, что процесс вакцинации этих двух вакцин отличается. Так, Pfizer поступает в виде сухого порошка, который нужно смешать с физраствором и ввести 0,3 мл препарата в плечо. AstraZeneсa разводить не нужно (также вводится в плечо, но дозировка 0,5 мл). Предполагается, что каждая бригада сможет делать 100 прививок в день.

На следующем, втором, этапе на помощь мобильным бригадам придут стационарные пункты прививки. Это могут быть как центры первичной помощи, так и любые другие помещения. По плану Минздрава, таких пунктов по стране должно быть не менее 4,3 тысячи. А мобильные бригады будут ездить к тем, у кого нет возможности посетить амбулаторию.

По заверениям главного санврача Виктора Ляшко, Украина может со второго этапа делать по 5 млн прививок в месяц. А если вакцин будет достаточно, то темпы возможно нарастить и до 10 млн.

Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса

65% украинцев готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и считаться безопасной и эффективной. А вот треть населения готова отказаться от вакцинации (согласно данным международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд «Демократические инициативы» и КМИС). Во время этого исследования было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. По данным социологов, в целом по миру о готовности вакцинироваться заявляют 67% респондентов. Однако четвертая часть (26%) опрошенных, скорее всего, откажется от вакцинации. Колеблются по этому поводу 8%.