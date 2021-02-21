Індія надала Україні 500 тис. доз COVID-вакцини. Фото: newch.tv

https://racurs.ua/ua/n150711-proces-vidvantajennya-covid-vakcyny-dlya-ukrayiny-pokazav-stepanov-z-indiyi-video.html

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Першу партію вакцин від коронавірусу AstraZeneca вже відвантажили з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

До України направлять 500 тис. доз вакцин. По прибуттю цей препарат розділять між регіонами згідно зазначеного плану. Про це 21 лютого повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами чиновника, наразі препарат транспортується до Мумбаї, а звідти полетить до Стамбула. До України вантаж прибуде за кілька днів. Степанов переконує, що під час транспортування будуть дотримані всіх температурні вимоги, які необхідні для збереження якості вакцин.

Степанов нагадав, що у Oxford/AstraZeneca — це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenec. Завод із виробництва медпрепарату розташований в Індії. Коронавірусна вакцина випускається під назвою CoviShield, ВООЗ рекомендувала її до екстреного використання.

Нагадаємо, 18 лютого міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вилетів з аеропорту «Бориспіль» до Індії для проведення прямих переговорів з виробниками COVID-вакцин. Чиновник домовлятиметься з компанією Serum Institute of India про додаткові обсяги вакцин у 2021−2022 році.

Раніше міністр обіцяв, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня. Питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents, а МОЗ перебуває на постійному зв’язку з виробником вакцини Serum Institute.