Индия предоставила Украине 500 тыс. доз COVID-вакцины. Фото: newch.tv

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Первую партию вакцин от коронавируса AstraZeneca уже отгрузили с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

В Украину направят 500 тыс. доз вакцин. По прибытию этот препарат разделят между регионами согласно указанного плана. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, сейчас препарат транспортируется в Мумбаи, а оттуда полетит в Стамбул. В Украину груз прибудет через несколько дней. Степанов убеждает, что во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.

Степанов напомнил, что у Oxford/AstraZeneca — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenec. Завод по производству медпрепарата расположен в Индии. Коронавирусная вакцина выпускается под названием CoviShield, ВОЗ рекомендовала ее к экстренному использованию.

Напомним, 18 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел из аэропорта «Борисполь» в Индию для проведения прямых переговоров с производителями COVID-вакцин. Чиновник будет договариваться с компанией Serum Institute of India о дополнительных объемах вакцин в 2021—2022 году.

Ранее министр обещал, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели. Вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, а Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.