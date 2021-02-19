Глава Минздрава Максим Степанов. Фото: Максим Степанов в Facebook

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел из аэропорта «Борисполь» в Индию для проведения прямых переговоров с производителями COVID-вакцин.

Степанов готовится к переговорам с компанией Serum Institute of India, которая производит вакцины Oxford/AstraZeneca и Novavax. Чиновник хочет договориться о дополнительных объемах вакцин в 2021—2022 году. Украина ранее договорилась с производителями вакцин о поставке 12 млн доз. Об этом глава Минздрава 18 февраля сообщил на собственной странице в Facebook.

Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает, — отметил чиновник.



Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели. Вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, а в то же время Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.