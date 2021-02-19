Марсоход NASA. Фото: nasa.gov

https://racurs.ua/n150630-marsohod-nasa-perseverance-uspeshno-sel-na-krasnoy-planete-foto-video.html

Ракурс

Марсоход NASA Perseverance (Настойчивость) успешно приземлился на Марсе.

Космический аппарат сел в кратере Езеро, который расположен к северу от экватора Красной планеты. Путешествие аппарата до точки назначения длилось более полугода. Автоматическую межпланетную станцию «Марс-2020», сам марсоход и беспилотный вертолет Ingenuity запустили с пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде 30 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что последние километры во время входа в атмосферу Марса были напряженными — в это время работала автоматическая система. После приземления марсоход отправил сообщение и первые кадры с поверхности планеты.

Я в безопасности на Марсе. Настойчивость приведет вас куда угодно, — отмечается на официальной странице аппарата в Twitter.

Ожидается, что марсоход будет исследовать кратер Езеро, который 3,5 млрд лет назад был крупным озером. Устройство имеет на борту необходимые инструменты, чтобы исследовать почву. Научная программа рассчитана на два года, после чего Perseverance вернется на Землю.

Напомним, марсоход «Настойчивость» укомплектован 23 специализированными камерами и усовершенствованной навигационной системой, а также установкой, которая сможет взять образцы марсианского воздуха. NASA потратила на создание и запуск космического аппарата от 2,1 до 2,7 млрд долл.