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Ракурс
Первое видео с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1»

Первое видео с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1» (ВИДЕО)

12 фев 2021, 16:18
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«Тяньвэнь-1» (Tianwen-1), китайская космическая миссия, достигла орбиты Марса 10 февраля и уже успела прислать первое видео, которое демонстрирует поверхность Красной планеты.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось видеозаписью и сообщило, что «Тяньвэнь-1» работает в штатном режиме. Зонд снял поверхность Марса, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к ее темной стороне. На кадрах можно увидеть рельеф поверхности планеты и элементы конструкции космического аппарата.

Напомним, миссия Tianwen-1 состоит из орбитального аппарата и марсохода, который приземлится на поверхность Марса в мае. Tianwen-1 достиг орбиты Марса менее чем через 24 часа после выхода на орбиту Красной планеты аппарата Объединенных Арабских Эмиратов — 10 февраля, совершив путешествие длиной около 500 млн км.

Марсоход «Тяньвэнь-1», получая энергию от солнечных панелей, будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, а также искать биомолекулы и биосигнатуры. Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года.


Источник: Ракурс


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