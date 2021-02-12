Перше відео з орбіти Марса надіслав китайський зонд «Тяньвень-1»

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Ракурс

«Тяньвень-1» (Tianwen-1), китайська космічна місія, досягла орбіти Марса 10 лютого і вже встигла надіслати перше відео, яке демонструє поверхню Червоної планети.

Китайське національне космічне управління (CNSA) поділилося відеозаписом і повідомило, що «Тяньвень-1» працює в штатному режимі. Зонд зняв поверхню Марса, рухаючись від освітленої Сонцем частини планети до її темного боку. На кадрах можна побачити рельєф поверхні планети та елементи конструкції космічного апарату.

Нагадаємо, місія Tianwen-1 складається з орбітального апарату та марсоходу, який приземлиться на поверхню Марса у травні. Tianwen-1 досяг орбіти Марса менш ніж через 24 години після виходу на орбіту Червоної планети апарату Об'єднаних Арабських Еміратів — 10 лютого, здійснивши подорож довжиною близько 500 млн км.

Марсохід «Тяньвень-1», отримуючи енергію від сонячних панелей, досліджуватиме марсіанський ґрунт за допомогою георадара, а також шукатиме біомолекули і біосигнатуру. Запуск «Тяньвень-1» відбувся 23 липня 2020 року.