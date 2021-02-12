Стоматолог била дітей у Рівному — відео «вмовлянь» у клініці

https://racurs.ua/ua/n150361-golovou-ob-kushetku-stomatolog-byla-ditey-u-rivnomu-video.html

Ракурс

У Рівному розпалився скандал. У мережі поширили відео, на якому стоматолог жорстоко поводиться з дітьми-пацієнтами. Судячи з відео, вона їх намагається втихомирити різкими рухами, погрозами і мало не удушенням.

Батьки не відразу зрозуміли, що гематоми і синці у їхніх дітей з’явилися після відвідин стоматолога. Наразі один з адвокатів у Рівному працює з трьома родинами, чиї діти постраждали від дій лікаря. Заяви в поліцію написані.

Приголомшливі відеокадри побоїв маленьких рівнян зафіксували у стоматкабінеті Інни Кравчук.

Декілька батьків, які відвідали стоматполіклініку, заявили, що лікар з клініки Only kids била та душила дітей.

Редакція «Рівне Онлайн» отримала відеокадри і з дозволу батьків дівчинки опублікувала записи.

На відео видно, як Кравчук трусила дитину, потім почала душити й далі трусити дівчинку.

Матері опублікували в одній зі спільнот Рівного фото своїх дітей з синцями на руках, шиї та ранами на обличчі. Юлія Ящук розповіла, що намагалася поговорити з лікаркою, але та заперечила факт побоїв в її кабінеті.

Згодом у коментарях до посту Юлії в Фейсбук інші люди почали публікувати свої фото і коментарі, у яких радили уникати цю клініку.

Одна з мам написала, що її дитині інструментом розрізали губу та занесли інфекцію. Жінки скаржилися і на те, що дітям кололи знеболювальне не поцікавившись про ймовірні захворювання.

Жінки написали заяви у поліцію, а у мережі розгорівся скандал.

Батьки і колеги стоматолога розділилися на два табори. Одні підтримали батьків і дітей, інші — захищали Інну Кравчук, зокрема, вони писали, що скарга на неї — це замовлення клініки, в якій вона працювала раніше.

Її керівник Інна Пекарська повідомила, що попросила Кравчук звільнитися восени 2020 року через скарги батьків.

Судячи з відгуків мам, на новому місці роботи шарпанина дітей тривала.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником у поліції розпочали досудове розслідування. Потерпілих може бути більше, вважають у поліції, адже під час моніторингу повідомлень користувачів під відео виявили нову інформацію. Її перевіряють.

У межах кримінальних проваджень призначили судово-медичні експертизи.