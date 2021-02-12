Микола Азаров, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n150360-telekanal-nash-pereviryat-cherez-azarova-detali.html

Ракурс

Телеканалу «Наш» Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила ще одну перевірку. Рішення про призначення позапланової безвиїзної перевірки, яка відбудеться в період з 26 лютого по 13 березня, було ухвалене під час засідання Нацради сьогодні, 12 лютого.

Цього разу перевірка стосується поширення в передачі «Марафон» колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора, яка використовується в інформаційній війні проти України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У відомстві наголошують, що Азаров в діалозі з ведучими телепередачі Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій:

заперечував участь російської армії у збройному конфлікті на Донбасі;

ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території ОРДЛО;

покладав відповідальність за збройну агресію РФ проти України на Збройні сили України;

стверджував, що на Донбасі відбувається «громадянський конфлікт», в межах якого заборонено використовувати збройні сили.

Зазначається, що ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на подібні висловлювання Азарова, проігнорувавши цим право глядачів на повну та об'єктивну інформацію.

У відомстві наголошують, що Азаров не вперше з’являється в ефірі телеканалу «Наш», тож керівництву телекомпанії мала бути відома його позиція.

Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння, — наголошують у Нацраді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що телеканал «Наш» не планують блокувати в Україні, як це нещодавно було зроблено з телеканалами Newsone, «112 Україна» та Zik.