Николай Азаров, фото: Zik

https://racurs.ua/n150360-telekanal-nash-proveryat-iz-za-azarova-detali.html

Ракурс

Телеканалу «Наш» Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще одну проверку. Решение о назначении внеплановой безвыездной проверки, которая состоится в период с 26 февраля по 13 марта, было принято во время заседания Нацсовета сегодня, 12 февраля.

На этот раз проверка касается распространения в передаче «Марафон» бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора, которая используется в информационной войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что Азаров в диалоге с ведущими телепередачи Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий:

отрицал участие российской армии в вооруженном конфликте на Донбассе;

игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории ОРДЛО;

возлагал ответственность за вооруженную агрессию РФ против Украины на Вооруженные силы Украины;

утверждал, что на Донбассе происходит «гражданский конфликт», в рамках которого запрещено использовать вооруженные силы.

Отмечается, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на подобные высказывания Азарова, проигнорировав этим право зрителей на полную и объективную информацию.

В ведомстве подчеркивают, что Азаров не первый раз появляется в эфире телеканала «Наш», поэтому руководству телекомпании должна была быть известна его позиция.

Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние, — подчеркивают в Нацсовете.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что телеканал «Наш» не планируют блокировать в Украине, как это недавно было сделано с телеканалами Newsone, «112 Украина» и Zik.