Закон об оружии. Фото: kievvlast

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В Верховной Раде рассматривают законопроект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, а также альтернативный законопроект № 4335−1.

Его принятие необходимо, однако МВД и Нацполиция категорически против использования короткоствольного оружия, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел № 622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие, -сказал замминистра.

Антон Геращенко подчеркнул, что с 2021 года каждый, у кого нет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье.

А те, кому есть 25 лет и они не имеют проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие — этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилище.



По словам заместителя министра, в США, где разрешено короткоствольное оружие — пистолеты, револьверы, количество погибших от рук полицейских — от 800 до 1 тыс. человек в год.

В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств — одно на 100 тыс. жителей. В Японии — 0,2, в Украине — 4,5, в США — 5, в Молдове — 7 убийств на 100 тыс. жителей, — рассказал Геращенко.

По его словам, Украине не нужно больше смертей граждан и полицейских.