https://racurs.ua/2810-zakon-ob-orujii.html

Ракурс

В этом году независимой Украине будет 30 лет, и все это время вместо закона у нас действует… приказ МВД №622. Грубо говоря, милицейская инструкция об обращении с оружием, документ, в котором за три десятка лет правок накопилось больше, чем было поначалу текста.

Приговоры на основании… должностных инструкций

Тем не менее украинские суды на основании этого приказа исправно привлекали к ответственности граждан, которые, опять-таки по мнению правоохранительных органов, этот приказ нарушили. Правда, в последнее время в судебной практике наметился некоторый перелом.

Знаковым стало решение Печерского районного суда Киева, вынесенное три года назад. Вкратце напомним фабулу: художник-коллекционер был привлечен к ответственности по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» за то, что купил старый итальянский штык-нож для своей коллекции.

В приговоре, оправдавшем подсудимого, есть очень важные слова: «Соответствующие действия лица могут считаться преступными при условии существования закона, который определяет порядок ношения холодного оружия, но лицо без такого разрешения носит оружие… Таким образом, государство не вправе применять к лицу процессуальное принуждение в виде уголовной ответственности за отсутствие разрешения, предоставленного законом, пока нет закона, предусматривающего получение такого разрешения». Они ясно дают понять: не может суд выносить обвинительные приговоры, руководствуясь приказами, должностными инструкциями и справками для внутреннего пользования, которые якобы заменяют закон.

Единственная в Европе страна без закона об огнестрельном оружии

А теперь давайте перейдем непосредственно к законопроекту №4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему», внесенному в парламент в ноябре прошлого года. Как сказано в пояснительной записке к документу, Украина сегодня — единственное государство в Европе, в котором отсутствует законодательное регулирование оборота гражданского огнестрельного оружия. В то же время, по информации МВД, граждане нашей страны легально владеют 1 миллионом 300 тысячами единиц такого оружия. И при этом в стране нет закона, нет единого государственного реестра владельцев оружия, нет классификации оружия.

Все эти лакуны и призван заполнить законопроект, предлагающий много полезных новшеств.

По аналогии с водительскими правами

В документе, к примеру, предлагается установить категории гражданского огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Владельцы оружия получают удостоверение владельца оружия, в котором указаны соответствующие категории. Чтобы получить такое удостоверение, необходимо выполнить ряд условий:

— не иметь медицинских противопоказаний;

— не иметь судимостей по статьям, предусмотренным рядом разделов УКУ;

— не привлекаться к административной ответственности по некоторым статьям из КУоАП.

Первое удостоверение выдается сроком на три года, каждое следующее — на пять лет. Авторы законопроекта предлагают также ряд возрастных ограничений. Владеть оружием категории D, например, могут разрешить с 18 лет, категории В — с 21 года, категории Е — с 25 лет, а короткостволы (категория С) можно будет приобретать тем, кому уже исполнилось 28.

В отдельной статье перечислены запрещенные виды оружия и боеприпасов. Это довольно длинный список, в который входят, например, самодельное оружие, оружие, которое невозможно обнаружить металлоискателем, оружие, замаскированное под другие предметы (к примеру, «стреляющие ручки»). Есть и ограничения по калибрам огнестрельного оружия. Под запретом — зажигательные, разрывные и бронебойные пули, глушители, тепловизоры.

Разумеется, все эти ограничения касаются гражданских владельцев оружия (в частности, физлица не имеют права владеть оружием категории А, то есть автоматами). Для военных и правоохранителей существуют свои специальные правила.

Законопроект предусматривает еще одно важное новшество — Единый государственный реестр гражданского оружия, находящийся в ведении Министерства внутренних дел.

Оружие как собственность

Оружие — это собственность, которую можно покупать, продавать, дарить, наследовать и даже… находить на улице. Все эти ситуации тоже должны законодательно регулироваться. Конечно, владеть и распоряжаться оружием можно только тем, у кого есть свидетельство владельца и техпаспорт на каждую единицу оружия. Кстати, количество единиц оружия, входящего в список разрешенного, не ограничивается.

Огнестрельное оружие и боеприпасы нельзя отдавать в залог. О найденном оружии надо будет ставить в известность полицию, та проверит его, а затем счастливчик при желании может официально оформить оружие на себя. Наследовать оружие тоже можно при соблюдении определенных условий, например, при оформлении упомянутого выше удостоверения владельца.

В документе подробно прописаны правила хранения и передачи оружия. Но самое интересное — это, безусловно, ношение огнестрельного оружия и использование его для защиты.

Огнестрельное оружие — для защиты

Итак, ношение гражданского огнестрельного оружия запрещается, кроме случаев, предусмотренных законами Украины. Например, разрешается во время охоты в специальных угодьях, занятий стрельбой в тирах или на стрельбищах. Предусмотрен целый ряд правил перевоза оружия через границу.

А как насчет скрытого ношения короткоствола? В статье 31 законопроекта сказано: «Порядок ношения гражданского огнестрельного оружия категории С определяется отдельным законом». Мы решили уточнить этот момент у инициатора законопроекта, народного депутата Игоря Фриса. Он объяснил, что в законопроекте все прописано четко — ношения оружия не будет.

Однако оружие можно транспортировать, к примеру, в места хранения, на стрельбища, в полицию, мастерскую, разумеется, имея при себе удостоверение владельца и техпаспорт.

А при транспортировке или в месте хранения могут случиться всякие казусы. Что же будет, если вдруг придется использовать огнестрел для защиты? Исключительно для самообороны — можно. И даже использовать быстро и без предупреждения, если проволочка создает непосредственную опасность для жизни владельца оружия или окружающих. Категорически нельзя применять оружие к женщинам с явными признаками беременности, инвалидам, несовершеннолетним, против правоохранителей и военных во время исполнения ими служебных обязанностей, кроме случаев совершения ими неправомерных действий, угрожающих здоровью и жизни окружающих.

Если владелец оружия подстрелил нападающего, он должен вызвать скорую и полицию.

…Мы остановились лишь на отдельных моментах этого достаточно объемного, подробного и такого необходимого законопроекта. Как скоро он может быть принят во втором чтении и вступит в силу, точно сказать пока трудно.