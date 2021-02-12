Взрыв в Киеве — мужчина подорвал себя гранатой — новости Киева

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Ракурс

Взрыв в Киеве произошел 12 февраля близ детского сада на Чоколовском бульваре — мужчина покончил с собой, используя предмет, внешне похожий на гранату. Очевидцы слышали звук взрыва.

Об этом в пятницу пишет «Киев оперативный» в Телеграм.

Только что вблизи с детским садом, на Чоколовском бульваре, 37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. К сожалению, скончался на месте, — говорится в сообщении.

На месте сейчас работают правоохранители.