Вибух у Києві — чоловік підірвав себе гранатою

https://racurs.ua/ua/n150358-vybuh-u-kyievi-cholovik-pidirvav-sebe-granatou-foto-video-18.html

Ракурс

Вибух у Києві стався 12 лютого поблизу із дитячим садочком на Чоколівському бульварі — чоловік вкоротив собі віку, використовуючи предмет, ззовні подібний на гранату. Очевидці чули звук вибуху.

Про це у п’ятницю пише «Київ оперативний» у Телеграм.

Щойно, поблизу із дитячим садочком, на Чоколівському бульварі, 37, стався вибух. За попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою. На жаль, помер на місці, — йдеться у повідомленні.

На місці зараз працюють правоохоронці.