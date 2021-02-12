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Вибух у Києві — чоловік підірвав себе гранатою
Вибух у Києві — чоловік підірвав себе гранатою (ФОТО, ВІДЕО 18+)https://racurs.ua/ua/n150358-vybuh-u-kyievi-cholovik-pidirvav-sebe-granatou-foto-video-18.htmlРакурс
Вибух у Києві стався 12 лютого поблизу із дитячим садочком на Чоколівському бульварі — чоловік вкоротив собі віку, використовуючи предмет, ззовні подібний на гранату. Очевидці чули звук вибуху.
Про це у п’ятницю пише «Київ оперативний» у Телеграм.
Щойно, поблизу із дитячим садочком, на Чоколівському бульварі, 37, стався вибух. За попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою. На жаль, помер на місці, — йдеться у повідомленні.
На місці зараз працюють правоохоронці.
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