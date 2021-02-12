Україна планує разом зі SpaceX запустити супутник. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n150357-ukrayina-spilno-z-spacex-hoche-zapustyty-vlasnyy-suputnyk.html

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Компанія Ілона Маска SpaceX може запустити на орбіту український супутник.

Київ попередньо обрав американську компанію для запуску в грудні 2021 року супутника дистанційного зондування землі (ДЗЗ) «Січ 2−30 (2−1)». Наразі тривають переговори з «Спейс Ікс». Про це 12 лютого заявив віце-прем'єр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю на телеканалі «Перший діловий», передає «Інтерфакс-Україна».

У нас реально є вікно запустити апарат у грудні за допомогою іноземного оператора — в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носієм, — наголосив Уруський і додав, що таке рішення прийняв президент Зеленський.

За словами віце-прем'єра, робота зі «Спейс Ікс» йде інтенсивно, і найближчим часом буде зрозуміло, чи принципово можливо поєднати український супутник із ракетоносієм SpaceX. Щодо українського супутника, то він майже готовий, але потребує кінцевого аналізу та експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску.

Востаннє дистанційний супутник зондування Землі Україна запускала 10 років тому. У Кабміні вважають, запуск нового супутника буде визначною подією.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив вивести на орбіту власний супутник дистанційного зондування Землі, щоб «зекономити державні кошти».