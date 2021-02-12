Instagram запроваджує зміни у правилах, фото: «Лайфхакер»

https://racurs.ua/ua/n150356-instagram-vydalyatyme-akaunty-za-obrazy-v-osobystyh-povidomlennyah-detali.html

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Instagram, популярна соцмережа, базована на публікації фотознімків, видалятиме акаунти користувачів, котрі розсилають образи в особистих повідомленнях (direct).

Відповідні заходи запроваджуються в межах боротьби з розпалюванням ненависті, утисками та расизмом. Про це повідомляється у блозі компанії.

Нещодавно чорношкірі футболісти англійського клубу «Манчестер Юнайтед» почали скаржитися на випадки расизму, коли їх почали ображати після програшу в одному з матчів.

В компанії зазначають, що прямі повідомлення призначені для приватних бесід, тож у них не використовується технологія для попереджувального виявлення вмісту, такого як висловлювання ненависті або знущання, так, як це робиться в інших місцях соцмережі.

Соцмережа запевняє, що таємниця листування не буде порушуватися, проте не уточняється, як саме в такому разі відстежуватимуться образи в direct.

В компанії зазначають, що наразі в Instagam діє правило, згідно з яким коли хтось надсилає повідомлення, яке порушує правила соцмережі, цій особі на певний період часу забороняється надсилати нові повідомлення.

Тепер вживатимуться більш жорсткі заходи:

у випадку продовження надсилання прямих повідомлень, які порушують правила соцмережі, акаунт такої особи відключатимуть;

відключатимуть також нові акаунти, створені для того, щоб обійти обмеження щодо обміну повідомленнями.

Також в Instagram обіцяють невдовзі зробити доступною для всіх функцію, яка дозволить блокувати приватні повідомлення від непідписаних на акаунт користувачів. Наразі така функція доступна лише акаунтам із великою кількістю підписників.

Нагадаємо, в Італії викрили групу злодіїв, яка використовувала Instagram для планування проникнень до будинків знаменитостей.