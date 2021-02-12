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Instagram запроваджує зміни у правилах, фото: «Лайфхакер»
Instagram видалятиме акаунти за образи в особистих повідомленнях — деталіhttps://racurs.ua/ua/n150356-instagram-vydalyatyme-akaunty-za-obrazy-v-osobystyh-povidomlennyah-detali.htmlРакурс
Instagram, популярна соцмережа, базована на публікації фотознімків, видалятиме акаунти користувачів, котрі розсилають образи в особистих повідомленнях (direct).
Відповідні заходи запроваджуються в межах боротьби з розпалюванням ненависті, утисками та расизмом. Про це повідомляється у блозі компанії.
Нещодавно чорношкірі футболісти англійського клубу «Манчестер Юнайтед» почали скаржитися на випадки расизму, коли їх почали ображати після програшу в одному з матчів.
В компанії зазначають, що прямі повідомлення призначені для приватних бесід, тож у них не використовується технологія для попереджувального виявлення вмісту, такого як висловлювання ненависті або знущання, так, як це робиться в інших місцях соцмережі.
Соцмережа запевняє, що таємниця листування не буде порушуватися, проте не уточняється, як саме в такому разі відстежуватимуться образи в direct.
В компанії зазначають, що наразі в Instagam діє правило, згідно з яким коли хтось надсилає повідомлення, яке порушує правила соцмережі, цій особі на певний період часу забороняється надсилати нові повідомлення.
Тепер вживатимуться більш жорсткі заходи:
- у випадку продовження надсилання прямих повідомлень, які порушують правила соцмережі, акаунт такої особи відключатимуть;
- відключатимуть також нові акаунти, створені для того, щоб обійти обмеження щодо обміну повідомленнями.
Також в Instagram обіцяють невдовзі зробити доступною для всіх функцію, яка дозволить блокувати приватні повідомлення від непідписаних на акаунт користувачів. Наразі така функція доступна лише акаунтам із великою кількістю підписників.
Нагадаємо, в Італії викрили групу злодіїв, яка використовувала Instagram для планування проникнень до будинків знаменитостей.
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