Instagram вводит изменения в правила, фото: «Лайфхакер»

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Ракурс

Instagram, популярная соцсеть, основанная на публикации фотоснимков, будет удалять аккаунты пользователей, рассылающих оскорбления в личных сообщениях (direct).

Соответствующие меры вводятся в рамках борьбы с разжиганием ненависти, притеснениями и расизмом. Об этом сообщается в блоге компании.

Недавно чернокожие футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед» начали жаловаться на случаи расизма, когда их начали оскорблять после проигрыша в одном из матчей.

В компании отмечают, что прямые сообщения предназначены для частных бесед, поэтому в них не используется технология для предупредительного выявления содержания, такого как высказывания ненависти или издевательств, так, как это делается в других местах соцсети.

Соцсеть уверяет, что тайна переписки не будет нарушаться, однако не уточняется, как именно в этом случае будут отслеживаться оскорбления в direct.

В компании отмечают, что сейчас в Instagam действует правило, согласно которому когда кто-то посылает сообщение, нарушающее правила соцсети, этому лицу на определенный период времени запрещается отправлять новые сообщения.

Теперь будут приниматься более жесткие меры:

в случае продолжения отправки прямых сообщений, нарушающих правила соцсети, аккаунт такого лица будут отключать;

будут отключать также новые аккаунты, созданные для того, чтобы обойти ограничения по обмену сообщениями.

Также в Instagram обещают вскоре сделать доступной для всех функцию, которая позволит блокировать личные сообщения от неподписанных на аккаунт пользователей. Сейчас такая функция доступна только аккаунтам с большим количеством подписчиков.

Напомним, в Италии разоблачили группу воров, которая использовала Instagram для планирования проникновений в дома знаменитостей.