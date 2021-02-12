Группа итальянских воров использовала Instagram для планирования преступлений, фото: PxHere

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Ракурс

Социальная сеть Instagram помогла группе итальянских воров осуществлять ограбления знаменитостей.

Банда из четырех человек использовала опубликованные в соцсети снимки, чтобы тщательно шпионить за будущими жертвами ограблений, реконструировать их передвижения, «заглядывать» в их дома и определять, какие именно окна в них установлены, сообщает издание The Guardian.

Задержанных злоумышленников, мужчин в возрасте от 17 до 44 лет, называют «ворами-акробатами», намекая на их умение и ловкость карабкаться по стенам зданий.

Отмечается, что воры одевались элегантно, чтобы «слиться с местностью» в элитных кварталах, где жили их жертвы.

На кадрах видеонаблюдения одной кражи можно увидеть, как один из членов банды следит за тем, как другой влезает в окно квартиры жертвы.

Он надел латексные перчатки и быстро поднялся на столб, направился к окну на первом этаже, сломал его и зашел в квартиру, — рассказали в прокуратуре Милана.

После этого грабитель открыл дверь дома двум другим сообщникам. Прежде чем уйти, воры спрятали свою «добычу» в чемодан, принадлежащий ограбленной звезде.

Серия краж началась в июне прошлого года, злоумышленники, в частности, похищали ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex.

Среди их жертв — футболист миланского клуба «Интер» Ахраф Хакими, телеведущая Дилетта Леотта и модель Элеонора Инкардона.