Група італійських злодіїв використовувала Instagram для планування злочинів, фото: PxHere

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Ракурс

Соціальна мережа Instagram допомогла групі італійських злодіїв здійснювати пограбування знаменитостей.

Банда з чотирьох осіб використовувала опубліковані в соцмережі знімки, щоб ретельно шпигувати за майбутніми жертвами пограбувань, реконструювати їхні пересування, «заглядати» в їхні будинки та визначати, які саме вікна в них встановлені, повідомляє видання The Guardian.

Затриманих зловмисників, чоловіків віком від 17 до 44 років, називають «злодіями-акробатами», натякаючи на їхнє вміння і спритність дертися по стінах будівель.

Зазначається, що злодії одягалися елегантно, щоб «злитися з місцевістю» в елітних кварталах, де жили їхні жертви.

На кадрах відеоспостереження однієї крадіжки можна побачити, як один із членів банди стежить за тим, як інший влазить у вікно квартири жертви.

Він надів латексні рукавички та швидко піднявся на стовп, попрямував до вікна на першому поверсі, зламав його і зайшов до квартири, — розповіли в прокуратурі Мілана.

Після цього грабіжник відкрив двері будинку двом іншим спільникам. Перш ніж утекти, злодії сховали свою «здобич» у валізу, що належить пограбованій зірці.

Серія крадіжок розпочалася в червні минулого року, зловмисники, зокрема, викрадали ювелірні вироби, дизайнерські сумки та годинники Rolex.

Серед їхніх жертв — футболіст міланського клубу «Інтер» Ахраф Хакимі, телеведуча Ділетта Леотта та модель Елеонора Інкардона.