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У Техасі на слизькій трасі зіштовхнулися 133 авто, є загиблі — новини США

Масштабна ДТП в Техасі — зіштовхнулися 133 авто, є загиблі й 65 постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

12 лют 2021, 11:02
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Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася в американському штаті Техас.

Через складні погодні умови, а саме — обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Внаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали. Про це повідомляє місцеве видання Dallas Morning News з посиланням на місцеву владу.

Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках. Працівники місцевого пожежного департаменту були змушені вирізати людей, які опинилися в пастці, з пошкоджених машин.

За даними телеканалу NBC, великі аварії через складні погодні умови сталися і в інших частинах Техасу. У них загинули ще не менше трьох осіб.

Масштабна ДТП в Техасі. Фото: Fort Worth Fire Department у Twitter

Масштабна ДТП в Техасі. Фото: Fort Worth Fire Department у Twitter

Масштабна ДТП в Техасі. Фото: Fort Worth Fire Department у Twitter


Нагадаємо, в Україні 12 лютого були зняті обмеження у русі вантажівок у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях. А низку доріг на Волині та Львівщині закрили для вантажівок.


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