Метрові замети, села без струму і нові морози — Україну продовжує штормити

https://racurs.ua/ua/n150332-metrovi-zamety-sela-bez-strumu-i-novi-morozy-ukrayinu-prodovjuie-shtormyty-video.html

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Сніговий шторм не йде з України. Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях (15−20 см).

Уранці 12 лютого на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила -19°С, а видимість була обмежена до 50 м.

Сніг вкрив більшу частину України, окрім південного та східного регіонів. Найбільша висота снігового покрову станом на ранок 12 лютого спостерігається в Івано-Франківській (112 см) та Закарпатській областях (87 см). Про це свідчать дані мапи, оприлюдненої Укргідрометцентром на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними карти, сніг відсутній у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та Криму.

Українці зрозуміли, що слід не тільки нарікати на комунальників, але й самим долучатися до прибирання снігу та отримувати радість від зими.

Допомога населенню

Рятувальники і дорожники продовжують витягати із заметів водіїв. На Прикарпатті довелося рятувати автомобіль швидкої медичної допомоги і машину аварійної бригади «Прикарпаттяобленерго».

В Україні працюють пункти обігріву для населення. Місцева влада і ДСНС розгорнули 4 тис. 965 пунктів обігріву — стаціонарних і на базі наметів та транспортних засобів.

Адреси пунктів обігріву по Україні можна знайти тут.

Наслідки

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Львівській області (38), Одеській (15) і Сумській (15).

Залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на таких ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Львівська область: на а/д М-06 Київ-Чоп; М-09 Тернопіль-Рава-Руська — в межах області;

Волинська область: на а/д Т-18−02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин- Шклинь), Т-03−02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03−05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03−03 Луцьк-Дубно.

Прогноз погоди

Сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи. Уранці 12 лютого опади посилилися практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах із випаданням дощу.

Сьогодні снігопади вкриють усі західні, північні, центральні регіони, а також Одеську та Миколаївську області. Мокрий сніг очікується у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а в Криму, Луганській, Донецькій областях — дощ.

У західних областях температура повітря як вдень, так і вночі буде коливатися від -12 до -10.

У центральних та північних областях температура повітря вдень і вночі буде від -11 до -4.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -7 до +7, а вночі вона буде в межах -8 +7.

У Києві та області сьогодні буде сніжно. Температура повітря вдень, а також вночі очікується від -11 до -9.