Лайку Киви у спілкуванні з журналістами оцінить комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n150333-layku-kyvy-u-spilkuvanni-z-jurnalistamy-ocinyt-komitet-rady.html

Ракурс

Лайливі висловлювання нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви на адресу журналіста Bihus. Іnfo розгляне на засіданні комітет Верховної Ради. Раніше юристи ЗМІ звернулися до поліції, мовного омбудсмена та парламентських комітетів з питань свободи слова і з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи через поведінку Киви.

Напередодні у кулуарах Ради депутат від ОПЗЖ облаяв журналіста Данила Мокрика. Про свій намір завітати на засідання парламентського комітету 17 лютого журналіст повідомив на сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, 5 лютого журналіст Bihus. Іnfo запитав Киву про відмивання грошей через конвертаційні центри. На що той облаяв представника ЗМІ. Журналіст у відповідь нагадав Киві, що той «живе на його податки», після чого нардеп запропонував, щоб журналіст заплатив податки «за всі вкрадені ним гроші».

Окрім цього, Кива запевнив, що проти нього не відкрито жодної кримінальної справи. Але згідно з даними порталу «Судова влада України», проти нардепа нині розглядають декілька кримінальних проваджень, більшість із них — позови про захист честі, гідності та визнання інформації недостовірною. Раніше журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявили у Киви незадекларовану квартиру на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Також, за словами Киви, він отримав 1,2 млн грн за рік, здаючи в оренду вигрібну яму на Полтавщині.