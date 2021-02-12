Брань Кивы в общении с журналистами оценит комитет Рады

https://racurs.ua/n150333-bran-kivy-v-obschenii-s-jurnalistami-ocenit-komitet-rady.html

Ракурс

Бранные высказывания нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы в адрес журналиста Bihus.Info рассмотрит на заседании комитет Верховной Рады. Ранее юристы СМИ обратились в полицию, к языковому омбудсмену и в парламентские комитеты по вопросам свободы слова и по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы из-за поведения Кивы.

Накануне в кулуарах Рады депутат от ОПЗЖ обругал журналиста Даниила Мокрика. О своем намерении посетить заседание парламентского комитета 17 февраля журналист сообщил на странице в Фейсбук.

Напомним, 5 февраля журналист Bihus. Іnfo спросил Киву об отмывании денег с помощью конвертационных центров. На что тот обругал представителя СМИ. Журналист в ответ напомнил Киве, что он «живет на его налоги», а депутат предложил, чтобы журналист заплатил налоги «за все украденные им деньги».

Кроме этого, Кива заверил, что против него не открыто ни одного уголовного дела. Но согласно данным портала «Судебная власть Украины», против нардепа сейчас рассматривают несколько уголовных производств, большинство из них — иски о защите чести, достоинства и признания информации недостоверной. Ранее журналисты-расследователи программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Также, по словам Кивы, он получил 1,2 млн грн в год, сдавая в аренду выгребную яму на Полтавщине.