Объявлено первое подозрение в «кнопкодавстве», фото: «Укринформ»

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Ракурс

Офис генпрокурора (ОГП) открыл первое производство за так называемое кнопкодавство — неличное голосование народных депутатов (ст. 364−2 Уголовного кодекса).

Досудебное расследование будут проводить следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования, — подчекркивают в ОГП.

Отмечается, что соответствующее подозрение сообщено депутату, который на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля 2020 года неоднократного голосовал вместо другого народного избранника.

В ОГП не сообщается, о ком именно идет речь. Вероятно, это внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк, за которым тогда СМИ заметили неоднократные случаи голосования за коллегу во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Движение «Честно» отмечает, что инцидент с Поляком стал первым случаем кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования.

Теперь законодательство предусматривает за кнопкодавство ответственность в виде штрафа в размере 51−85 тыс. грн, однако для этого вину депутата сначала нужно будет доказать в суде.

В случае признания народного избранника виновным и вступления в силу обвинительного приговора, его, согласно ст. 81 Конституции, должны досрочно лишить мандата.

Напомним, недавно стало известно, что правоохранители расследуют также кнопкодавство народного депутата-мажоритарщика Андрея Иванчука.