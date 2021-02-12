Оголошено першу підозру у «кнопкодавстві», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n150331-pidozra-za-knopkodavstvo-vpershe-ogoloshena-deputatu-rady-detali.html

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Офіс генпрокурора (ОГП) відкрив перше провадження за так зване кнопкодавство — неособисте голосування народних депутатів (ст. 364−2 Кримінального кодексу).

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба ОГП.

Таким чином впроваджено в дію новелу Кримінального кодексу України щодо відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування, — наголошують в ОГП.

Зазначається, що відповідну підозру повідомлено депутату, який на пленарному засіданні Верховної Ради 21 лютого 2020 року неодноразового голосував замість іншого народного обранця.

В ОГП не повідомляють, про кого саме йдеться. Ймовірно, це позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк, якого тоді ЗМІ помітили в неодноразових випадках голосування за колегу під час розгляду поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Рух «Чесно» зазначає, що інцидент з Поляком став першим випадком кнопкодавства після набуття чинності законом про криміналізацію неособистого голосування.

Тепер законодавство передбачає за кнопкодавство відповідальність у виді штрафу в розмірі 51−85 тис. грн, однак для цього провину депутата спочатку потрібно буде довести в суді.

У разі визнання народного обранця винним та набрання сили обвинувальним вироком, його, згідно зі ст. 81 Конституції, мають достроково позбавити мандата.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що правоохоронці розслідують також кнопкодавство народного депутата-мажоритарника Андрія Іванчука.