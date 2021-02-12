Росія пригрозила розірвати відносини з Євросоюзом. Фото: РИА Новости

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Розірвати відносини з Європейським Союзом пригрозила Російська Федерація.

Кремль вдасться до таких дій, якщо Брюссель введе санкції проти чутливих секторів російської економіки. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю путінському пропагандисту Володимиру Соловйову, фрагмент опублікований в його Telegram-каналі.

Ми виходимо з того, що ми готові до розриву відносин з Євросоюзом, якщо ми ще раз побачимо, як ми вже відчули не один раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах, — зазначив Лавров.

При цьому російський дипломат зазначив, що буцімто Москва не бажає ізолюватися від решти світу, але до цього готова.

Хочеш миру — готуйся до війни, — заявив він.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель минулого тижня відвідав Москву з офіційним візитом. По завершенню цього візиту головний дипломат Брюсселя заявив, що Євросоюз і Росія рухаються в різні боки, а Москва бачить екзистенціальну загрозу у демократичних цінностях.

Боррель також закликав ЄС відреагувати на висилку трьох європейських дипломатів з Росії і не виключив санкцій.