Прем'єр-міністр Естонії назвала принизливим вояж Борреля до Москви

Боррель. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n150311-premier-ministr-estoniyi-nazvala-prynyzlyvym-voyaj-borrelya-do-moskvy.html

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Візит Жозепа Борреля до Москви засудила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Вона заявила, що вважає візит хибним кроком, але не підтримує вимогу щодо відставки глави європейської дипломатії.

Підсумки візиту верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви вона назвала «принизливими». Про це вона заявила під час виступу у парламенті країни, передає DW.

Росія принизила представника Європи, принизила Європу. Я думаю, все це змусить охолонути людей, які наївно сподівалися, що з Росією можливий діалог. Росія однозначно не бажає діалогу, і ми повинні відштовхуватися від цього факту, — наголосила Каллас.

Повідомляється, що попри такі заяви, Каллас не підтримала вимогу відставки Борреля, яку висловлюють деякі європейські політики. На її думку, кращим рішенням цієї ситуації може бути запровадження санкцій.

Як відомо, єврокомісар Жозеп Боррель на початку лютого здійснив триденний візит до Москви. Він зустрівся із представниками російських правозахисних організацій і обговорив із ними протести, які тривають у РФ. Також Боррель провів перемовини з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Під час візиту Борреля російське МЗС оголосило персонами нон грата трьох працівників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції. Москва звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в російській столиці та Санкт-Петербурзі. За це Москву розкритикували Євросоюз, Німеччина, Швеція, Польща, Велика Британія і США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставки Жозепа Борреля, представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки, вимагають понад 80 депутатів. Група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку після «принизливої» поїздки до Москви, яка завдала «серйозної шкоди репутації Євросоюзу».