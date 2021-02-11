Премьер-министр Эстонии назвала унизительным вояж Борреля в Москву

Жозеп Боррель. Фото: DW

https://racurs.ua/n150311-premer-ministr-estonii-nazvala-unizitelnym-voyaj-borrelya-v-moskvu.html

Ракурс

Визит Жозепа Борреля в Москву осудила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что считает визит неправильным шагом, но не поддерживает требование об отставке главы европейской дипломатии.

Итоги визита верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву она назвала «унизительными». Об этом она заявила во время выступления в парламенте страны, передает DW.

Россия унизила представителя Европы, унизила Европу. Я думаю, все это заставит остыть людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны отталкиваться от этого факта, — отметила Каллас.

Сообщается, что несмотря на такие заявления, Каллас не поддержала требование об отставке Борреля, о которой твердят некоторые европейские политики. По ее мнению, лучшим решением этой ситуации может быть введение санкций.

Как известно, еврокомиссар Жозеп Боррель в начале февраля совершил трехдневный визит в Москву. Он встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты, которые продолжаются в РФ. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во время визита Борреля российский МИД объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств Германии, Польши и Швеции. Москва обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в российской столице и Санкт-Петербурге. За это Москву раскритиковали Евросоюз, Германия, Швеция, Польша, Великобритания и США.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставки Жозепа Борреля, представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, требуют более 80 депутатов. Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после «унизительной» поездки в Москву, которая нанесла «серьезный ущерб репутации Евросоюза».