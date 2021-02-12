Россия пригрозила разорвать отношения с Евросоюзом. Фото: РИА Новости

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Разорвать отношения с Европейским Союзом пригрозила Российская Федерация.

Кремль прибегнет к таким действиям, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью путинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Мы исходим из того, что мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом, если мы еще раз увидим, как мы уже ощутили не один раз, что в каких областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах, — отметил Лавров.

При этом российский дипломат отметил, что якобы Москва не желает изолироваться от остального мира, но к этому готова.

Хочешь мира — готовься к войне, — заявил он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель на прошлой неделе посетил Москву с официальным визитом. По завершению этого визита главный дипломат Брюсселя заявил, что Евросоюз и Россия движутся в разные стороны, а Москва видит экзистенциальную угрозу в демократических ценностях.

Боррель также призвал ЕС отреагировать на высылку трех европейских дипломатов из России и не исключил санкций.