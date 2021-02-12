Метровые сугробы, села без электричества и новые морозы — Украину продолжает штормить

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Снежный шторм не идет из Украины. С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15−20 см).

Утром 12 февраля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -19 °С, а видимость была ограничена до 50 м.

Снег накрыл большую часть Украины, кроме южного и восточного регионов. Самая большая высота снежного покрова по состоянию на утро 12 февраля наблюдается в Ивано-Франковской (112 см) и Закарпатской областях (87 см). Об этом свидетельствуют данные карты, обнародованной Укргидрометцентром на своей странице в Facebook.

Снег отсутствует в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.

Украинцы поняли, что следует не только жаловаться на коммунальщиков, но и самым участвовать в уборке снега и получать радость от зимы.

Помощь населению

Спасатели и дорожники продолжают доставать из заносов водителей. На Прикарпатье пришлось спасать автомобиль скорой медицинской помощи и машину аварийной бригады «Прикарпатьеоблэнерго».

В Украине работают пункты обогрева для населения. Местные власти и ГСЧС развернули 4 тыс. 965 пунктов обогрева — стационарных и на базе палаток и транспортных средств.

Адреса пунктов обогрева в Украине можно найти здесь.

Последствия

В Украине по состоянию на утро 12 февраля из-за непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Больше всего обесточенных населенных пунктов во Львовской области (38), Одесской (15) и Сумской (15).

Остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на таких участках автодорог Волынской и Львовской областей:

Львовская область: на дороге М-06 Киев-Чоп; М-09 Тернополь-Рава-Русская — в пределах области;

Волынская область: на дороге Т-18−02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин — Шклинь), Т-03−02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский — Павловка), Т-03−05 Нововолынск — Михайловка (участок Павловка — Локачи) и Т-03−03 Луцк — Дубно.

Прогноз погоды

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы. Утром 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

Сегодня снегопады накроют все западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. Мокрый снег ожидается в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а в Крыму, Луганской, Донецкой областях — дождь.

В западных областях температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -12 до -10.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ​​и ночью будет от -11 до -4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -7 до +7, а ночью она будет в пределах −8…−7.

В Киеве и области сегодня снова будет снежно. Температура воздуха днем, а также ночью ожидается от -11 до -9.